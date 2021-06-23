وزير الصحة الجيبوتى يثمن الدعم المصرى لبلاده: دفعة قوية للتعاون

جدة - نرمين السيد - التقى السفير محمد مصطفى عرفى، سفير مصر فى جيبوتى، بوزير الصحة الجيبوتى الدكتور أحمد روبالة وعدداً من كبار مساعديه، حيث تم استعراض أوجه التعاون الطبى بين البلدين الشقيقين.





وأوضح السفير المصرى، خلال المقابلة، أن مصر تولى للتعاون فى القطاع الطبى أولوية خاصة بهدف المساهمة فى توفير سُبُل العلاج للأشقاء فى جيبوتى، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية بشكل سريع ومؤثر عبر القوافل الطبية المختلفة التى تقوم مصر بإيفادها. من جانبه، ثمن الوزير الجيبوتى، وفقا لبيان صحفى، الدعم المصرى لبلاده، موضحاً أن لقاء القمة الذى جمع بين رئيسى البلدين خلال الشهر الماضى قد خص القطاع الطبى بقدر كبير من الاهتمام، وهو ما من شأنه إعطاء دفعة قوية للتعاون بين البلدين فى هذا المجال.

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