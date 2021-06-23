التعليم: إعلان آليات امتحان المواد غير المضافة لمجموع الثانوية 3 يوليو

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم الإعلان عن ضوابط وآليات امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) لطلاب شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة وطلاب مدارس المكفوفين ومواد (التربية الدينية، التربية الوطنية) لطلاب مدارس المتفوقين (STEM) وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل، عبر الموقع الرسمى للوزارة اعتبارًا من يوم السبت 3 يوليو المقبل.





وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس اللجنة فى أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة. وبالنسبة للطلاب المكفوفين، لفتت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمى للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق فى الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو إجابتها بطريقة (برايل). وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكترونى للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

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