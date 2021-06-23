زيارة مفاجئة.. وزير النقل من محطة مصر: تحقيق فورى وعقوبات لموظفين وكمسارية

جدة - نرمين السيد - قام المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، وذلك، لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.





تفقد الوزير، وفقا لبيان صحفى، الساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر وتلاحظ خلال جولته دخول عدد من الركاب بدون تذاكر للمحطة، كما اشتكى الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط "القاهرة - كفر الشيخ" بتحصيل التذاكر من الركاب، وهو ما أكد الوزير معه أن السماح بدخول الركاب بدون تذاكر وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعاً من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل فى حق هيئة السكة الحديد وفى حق الشعب المصرى الذى يمتلك هذا المرفق الحيوى الهام، موجها بتحويل كافة المتسببين فى الحالتين للتحقيق الفورى وتغليظ العقوبات، مشيراً إلى أنه لا مكان لمتخاذل أو مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكب لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجارى تنفيذها.

وشدد الوزير، على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أى راكب للمحطة بدون بدون تذكرة وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر فى استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الإسراع فى تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد، والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهى محطات: (مصر بالقاهرة - الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدى جابر)، مهيبا بجمهور الركاب بضرورة الحصول على تذكرة السفر من شبابيك التذاكر الموجودة خارج المحطة، لعدم تعرضهم لدفع غرامة التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وشدد المهندس كامل الوزير، على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أى قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضرورة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة إليه بأعلى درجات الانضباط.

وأشار الوزير، إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الجولات المفاجئة لجميع قطاعات السكة الحديد، لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة فى مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.