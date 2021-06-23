قبل مناقشته.. ننشر تقرير تشريعية النواب حول فصل الإخوان من وظائف الدولة

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذى يستهدف فصل عناصر جماعة الإخوان من وظائف الدولة.





وكشفت اللجنة فى التقرير أنها استعادت نظر الدستور، واطلعت على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. كما اطلعت اللجنة على قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

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