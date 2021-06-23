فيديو.. وزير الأوقاف: الوصايا العشر فى سورة الأنعام موجهة لجميع الأديان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامى هو دين الصلاح والإصلاح معًا، حيث يتطلب أن يكون الإنسان صالحًا فى ذاته وخاصة نفسه، فيما بينه وبين الله، وما بينه وبين نفسه، وما بينه وبين الناس، مصلحًا فى مجتمعه ونافعًا لوطنه وللإنسانية ، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، لأن شرع الله "عز وجل"، قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، والأديان كلها قائمة على الصلاح والإصلاح.





وفى مقطع فيديو من حلقة سابقة لبرنامج "فى رحاب القرآن"، الذى أذيع على قناة "نايل لايف"، أوضح وزير الأوقاف: "القرآن الكريم قد حوى قيما إسلامية وإنسانية مشتركة، ومن هذه القيم العظيمة التى حواها: الوصايا العشر فى سورة الأنعام، حيث يقول تعالى: "قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ‏ * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون * وأن هـذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون"، هذه هى الوصية الأولى عدم الإشراك بالله تعالى"، وهذا ثابت فى جميع الأديان، فأرونى أى دين من الأديان السماوية، أجاز الشرك بالله تعالى "والعياذ به"، فالأصل فى جميع الأديان توحيد الخالق".

وأضاف: "وتأتى الوصية الثانية "وبالوالدين إحسانا"، حيث لا يوجد دين من الأديان السماوية أو حتى غير السماوية أجاز عقوق الوالدين، ولذلك فإن من يعق والديه أو يسىء إليهما لم يخرج على مقتضى الإسلام وحده، ولا على مقتضى الأديان فحسب، وإنما انسلخ من آدميته وإنسانيته، لأن بر الوالدين مبدأ ثابت وراسخ فى جميع الأديان والملل".

وتابع الوزير: "أن جميع الأديان اتفقت على حرمة مال اليتيم، يقول تعالى: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتىٰ يبلغ أشده"، بل إن الإسلام شدد النكير أيما تشديد على من يأكل مال اليتيم، فقال سبحانه: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"، فاليتيم يحتاج إلى من يشفق عليه ويحنو، لا إلى من يأكل أمواله، وكما تدين تدان، إذا أردت أن تؤمن أبناءك من بعدك فعليك بتقوى الله تعالى، حيث يقول سبحانه يقول: "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"، "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتىٰ يبلغ أشده"، عليك أن تنميه له، وأن تحفظه له لا أن تنال منه، مؤكدا أن الوصية السابعة من القيم الإنسانية المشتركة بين الشرائع: العدل فى الكيل والميزان، يقول تعالى: "وأوفوا الكيل والميزان بالقسط"، أوفوا الحقوق، يقول سبحانه: “وزنوا بالقسطاس المستقيم”، اعدلو فى كيلكم، وميزانكم قبل أن توزن عليكم أعمالكم، وقد أفرد القرآن الكريم سورة كاملة للحديث عن الكيل والميزان، وتوعد من يجور فيهما بالويل، وهى سورة المطففين، بل إن مدار دعوة سيدنا شعيب عليه السلام مع قومه دارت حول تصحيح أخطائهم فى الكيل والميزان، حيث يقول سبحانه: "وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين".