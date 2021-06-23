رسالة فرح من البابا تواضروس فى عظة اجتماع الأربعاء

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.





وحملت عظة اليوم عنوان "رسالة فرح" وذلك من خلال الأصحاح الأول من رسالة فيلبى.

وأشار قداسة البابا فى بداية العظة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح أيضًا من خلال باقى أصحاحات رسالة فيلبى المعروفة بأنها "رسالة الفرح، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، الذى بدأت أرقام المصابين به تتناقص.

وعاد قداسة البابا إلى إلقاء عظة الاجتماع الأسبوعى بالتزامن مع مجئ صوم الرسل الذى بدأ يوم الاثنين الماضى.

هذا، وكان قداسته قد أعلن يوم الأربعاء 21 أبريل الماضى، فى نهاية الصوم الأربعينى المقدس، عن توقف "اجتماع الأربعاء" طوال فترة الخمسين المقدسة، التى انتهت يوم الأحد الماضى بعيد حلول الروح القدس.