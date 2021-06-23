صور.. النائبة سارة النحاس تزور مصابى حادث قطار الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - زارت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب برفقة عدد من النواب، مستشفى جمال حمادة والتى تضم 33 من مصابى حادث تصادم جرار بقطار متوقف فى محطة مصر، والذى وقع مساء أمس وأسفر عن 45 مصابا جرى تسكينهم لتلقى العلاج فى 3 مستشفيات، بواقع 7 مصابين فى المستشفى الرئيسى الجامعى و5 فى شرق المدينة "جيهان".





وصرحت النائبة، بأن الحالات مطمئنة، ومستقرة أيضاً ومن المتوقع خروجها خلال ساعات.

ووزعت عضو مجلس النواب، الهدايا على الأطفال المصابين فى الحادث، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات بسيطة، وتتنوع ما بين جروح وكدمات وكسور وردود، وأن جميع الحالات تلقى رعاية طبية ومستقرة.

كانت هيئة السكك الحديدية أعلنت أنه فى تمام الساعة 9.15 أمس الثلاثاء، حال سفرية قطار 2519/12 إكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية تحرك الجرار 3.219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16.149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16.116 وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات ونتج عن ذلك إصابات طفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية ولم تتأثر حركة مسير القطارات وتم إيقاف عن العمل كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3.219 وكذلك خدمة الوردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً وتحويلهم للنيابة العامة.

وأنهى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة مسرح حادث قطار محطة مصر بالإسكندرية، وذلك انفاذاً لقرار النيابة العامة تمهيدا لوضع تقرير رسمى يبين أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بدأت التحقيق فى الواقعة وأمر المحامى العام بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية من خبراء هيئة السكة الحديد فى الإسكندرية، لمعاينة الحادث ووضع تقرير يبين مسؤوليات وأسباب ووقوعه فضلاً عن ندب خبراء الأدلة الجنائية.