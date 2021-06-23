صور.. محافظ الجيزة يتابع تنفيذ أعمال كوبرى المريوطية الجديد

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة بمسار كوبرى المريوطية الجديد (الطائر) بدءا من مطلع الكوبرى للقادم من طريق المنصورية بحى الهرم وحتى نهاية مسار الكوبرى بمحور محمد أنور السادات "ترسا سابقا" بحى الطالبية، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتجهيزات النهائية له من طبقة رصف وأعمدة الإنارة والبلدورات.





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