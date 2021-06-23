الأرصاد: طقس الغد حار على القاهرة نهارًا لطيف ليلًا  

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، غدًا الخميس.

ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد انه هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى26، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد42 للعظمى والصغرى 25.

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