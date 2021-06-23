مبادرة إحلال السيارات القديمة: تقديم حافز لأصحاب الميكروباص يصل إلى 65 ألف جنيه

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة، إن المبادرة الغرض منها أن يتمتع المواطن المصرى بسيارة جديدة، كما أنها ستكون أحد الموارد لزيادة الدخل لمن يمتهنون القيادة مثل سائقى التاكسى وغيرهم.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالى" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالى" على إذاعة "نغم أف أم"، أنه منذ يناير الماضى يمكن لأى مواطن يمتلك سيارة قديمة مر عليها 20 عاما يتقدم للحصول على سيارة جديدة وإبدال القديمة.

وأكمل المتحدث الرسمى باسم المبادرة إحلال المركبات القديمة، أن المبادرة حصلت على تخفيضات فى أسعار السيارات من الشركات، كما أن الجهاز المصرفى منح عائد ثابت على قيمة السيارة بالقرض ويتم تقسيطه على 7 سنوات أو 10 سنوات باختيار المواطن الراغب فى الانضمام للمبادرة.

وأردف، أن هناك وثيقة تأمين على السيارة وحياة المواطن إذا ما أصابه مكروه، كما أن هناك ميزة منحتها الحكومة، وهى حافز أكبر يسدد إلى الشركة فى حالة الملاكى تكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بإجمالي 22 ألف جنيه، مؤكدا أن حافز السيارة التاكسى بحد أقصي 25 ألف جنيه، وكذلك ضم السيارات الميكروباص بنسبة 25% من قيمة السيارة بحد أقصى 65 ألف جنيه تقدم للمواطن كحافز.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن بحث ودراسة لمشاركة مركبة التوكتوك في المبادرة، وذلك لتقنين وضع التوك توك ومنحه ترخيص لكى يصبح له وضع قانونى وبيانات وسيتم حصول المواطن مالك المركبة على العديد من المميزات منها التأمين الصحى والاجتماعى.

واختتم طارق عوض حديثه قائلا: "هناك مسار آخر تقنين وهو وضع السيارات المينى فان الصغيرة للعمل كوحدات نقل جماعى فى الشارع المصرى كوحدة آمنة وحضارية".