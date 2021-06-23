يورو 2020.. منتخب إسبانيا يسجل الخامس أمام سلوفاكيا بهدف عكسي "فيديو"

أحرز جوراي كوشكا في مرماه هدف منتخب إسبانيا في مرمى نظيره منتخب سلوفاكيا بالدقيقة 71، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "لا كارتوخا"، في ختام مباريات المجموعة الخامسة من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، لتصبح النتيجة 5-0 لإسبانيا.

ويحل منتخب إسبانيا في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة، برصيد نقطتين فقط، خلف المتصدر منتخب السويد 4 نقاط والوصيف سلوفاكيا 3 نقاط، وسيدخل المباراة بهدف وحيد هو الفوز لضمان التأهل للدور التالي.

وإذا حقق منتخب إسبانيا الفوز على سلوفاكيا وفازت بولندا على السويد، ستتصدر إسبانيا المجموعة، وإذا فازت بفارق أكثر من هدف، وتعادلت السويد، ستتصدر أيضا المجموعة، لكنها ستحل وصيفة إذا ما حققت السويد الفوز على بولندا.

وتعادل منتخب إسبانيا مع السويد 0-0 في الجولة الأولي ببطولة "يورو 2020"، ثم تعادل من جديد مع بولندا 1-1 بالجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية، ليحقق أسوأ بداية في المسابقة القارية، منذ نسخة 1996 والتي أقيمت فى إنجلترا، بعد تعادله مع كلا من بلغاريا وفرنسا بنتيجة 1 – 1.منتخب إسبانيا



حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: أزبيلكويتا - إريك جارسيا - لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - كوكي - بيدري

خط الهجوم: سارابيا - جيرارد مورينو - موراتامنتخب سلوفاكيا



حراسة المرمى: دوبرافاكا

خط الدفاع: هوليوبك - لوبومير - سكرينيار - دودا

خط الوسط: هوبوكان - هاراسلين - هامسيك

خط الهجوم: جوراي ماك - كوكا - هرمودا