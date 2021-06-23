التشكيل الرسمي لقمة البرتغال وفرنسا في يورو 2020.. فيديو

أعلن فرناندو سانتوس وديدييه ديشامب المديران الفنيان للمنتخب البرتغالى ونظيره المنتخب الفرنسي، تشكيل المنتخبين، في المواجهة التي تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لدور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.​البرتغال وفرنسا



ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويسبقه نظيره الألماني بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي المنتخب المجري في المركز الأخير بنقطة وحيدة، ومازالت أمام كل المنتخبات فرصة في التأهل لثمن النهائي، وهو ما ستحسمه مواجهتي الجولة الأخيرة.

وسقط منتخب فرنسا بطل العالم، في الجولة الماضية في فخ التعادل وبشكل مفاجئ مع المجر 1-1، بينما تعرضت البرتغال لهزيمة ثقيلة على يد ألمانيا 4-2.

ويلتقي قي نفس التوقيت منتخبا ألمانيا والمجر في ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ.منتخب البرتغال



حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبي - جيريرو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ريناتو سانشيز - موتينيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - برناردو سيلفا

تشكيل البرتغال

منتخب فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: فاران - كوندي - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بوجبا - كانتي - توليسو

خط الهجوم: كريم بنزيما - كيليان مبابى - أنطوان جريزمان

تشكيل فرنسا