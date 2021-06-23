السويد تتصدر المجموعة الخامسة بفوز قاتل على بولندا فى يورو 2020.. فيديو

خطف منتخب السويد فوزا قاتلا من نظيره البولندى بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء المثير الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "جازبروم أرينا" فى روسيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أنهى المنتخب السويدى الشوط الأول من المباراة متفوقا بهدف سجله إيميل فورسبيرج بعد مرور 81 ثانية فقط على بداية المباراة من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس البولندى.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في رصد الإحصائيات أن هدف فورسبيرج أصبح ثانى أسرع هدف في تاريخ بطولة أمم أوروبا، متخطيا هدف الدنماركى يوسف بولسن في مرمى بلجيكا بعد 90 ثانية، وخلف الروسي ديمتري كيريشنكو في مرمى اليونان خلال يورو 2004 بعد 65 ثانية.

وأضاع ليفاندوفسكي بغرابة فرصة تسجيل هدف التعادل للمنتخب البولندى مرتين في شباك منتخب السويد، بعد أن تصدى الحارس رأسيته الأولى، ثم تصدت العارضة لرأسيته الثانية ليضيع هدف محقق.

وفى الشوط الثانى، عاد فورسبيرج ليضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 59 من زمن المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار الحارس البولندى.

ونجح النجم روبرت ليفاندوفسكي فى تسجيل هدف بولندا الأول من تسديدة رائعة سكنت على يسار الحارس السويدى فى الدقيقة 61، وأضاف الهدف الثانى فى الدقيقة 84 من زمن اللقاء، ليصبح أكثر لاعب بولندى تسجيلا فى تاريخ اليورو برصيد 5 أهداف.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، نجح المنتخب السويدى فى خطف الفوز بتسجيله الهدف الثالث.

وتصدر المنتخب السويدى المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم إسبانيا برصيد 5 نقاط بعد فوزه الكاسح على سلوفاكيا بخماسية نظيفة، ثم المنتخب السلوفاكى فى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط وأخيرا المنتخب البولندى بنقطة واحدة.