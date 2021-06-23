انت الان تتابع تفاصيل خبر التموين ترفع الحد الأقصى للدخل لاستخراج البطاقات والتنفيذ ب7 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التموين ترفع الحد الأقصى للدخل (مرتبات ومعاشات)، لاستخراج البطاقات: بطاقات التموين، وسيبدأ تنفيذ هذا القرار، في شهر يوليو (7) القادم، وتعد هذه بشرى سارة للمواطنين، فبهذا القرار، ستمسح الحكومة لعدد أكبر من أبناء المجتمع، ومن الفئات المحتاجة، باستخراج البطاقات للاستفادة بالخدمات التموينية، بهدف التوسع في تحقيق الضمان الاجتماعي. جدير بالذكر أن الوزارة، قد وضحت أنه، من تنطبق عليه الشروط، يمكنه أن يتقدم بطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع مراعاة الدقة أثناء إدخال البيانات، لأن أي خطأ حتى وان كان غير مقصود، سيعد تزوير، وسوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا، ويعرض الشخص للمساءلة القانونية، للإدلاء ببيانات خاطئة، في مستندات رسمية. فأليكم التفاصيل، عبر موقع مصر فايف الإخباري.

التموين ترفع الحد الأقصى للدخل لاستخراج بطاقة تعرف عليه:

حيث تقرر، زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى، لاستخراج بطاقات التموين لأول مرة، لمن يحصلون على المرتبات، إلى 2400 جنيه بدلا من 1500 جنيه، بزيادة 900 جنيه مصري، فأصبح من حق الشخص الذي يتقاضى دخلا شهريا 2400 جنيه، أو أقل، أن يستخرج بطاقة تموين له، كما يحق له إضافة أربعة أفراد، في البطاقة بحد أقصى، وكذلك يحق لمن يتقاضى معاش 1500 جنيه ،أو أقل، التقديم، وذلك بعد زيادة 300 جنيه، حيث كان مسموح لمن يحصلون على معاش 1200 في الشهر استخراج بطاقة، جدير بالذكر أنه سيبدأ العمل بهذا القرار، بدء من نهاية الخميس المقبل، هذا الذي سيوافق أول يوليو.

التسجيل في التموين خطوة بخطوة:

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن رفعها للحد الأقصى للدخل، أخذ الكثيرين في التساؤل عن خطوات التسجيل، لاستخراج بطاقة تموين جديدة، فأليكم الطريقة خطوة بخطوة: