زيارة ميدانية لدينية النواب بالبحر الأحمر لتأخر نقل الورش الواقعة داخل الغردقة إلى منطقة الحرفيين..والمحافظ: تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية يصب فى صالح الدولة و المواطنين

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وصل وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البحر الأحمر، للقيام بزيارة ميدانية بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

دوت الخليج يرصد ماجاء خلال زياة وفد اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى البحر الأحمر

ويرأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.

مدينة الحرفيين

استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والذي يزور مدينة الغردقة لمناقشة إشكالية تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

الوطن والمواطن

من جانبه رحب المحافظ بالوفد البرلماني، بحضور الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مؤكدا على العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يصب في صالح الدولة ومصلحة المواطنين.

واصطحب محافظ البحر الأحمر، الوفد البرلماني، لزيارة مدينة الحرفيين، خصوصا الأماكن التي تمتلكها وزارة الأوقاف، كما أطلع الوفد على آخر تطورات عمل مدينة الحرفيين والورش التابعة لوزارة الأوقاف، خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.

وأكد محافظ البحر الأحمر، العمل من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وهيئة الأوقاف على حد سواء.

يضم الوفد البرلماني، الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية، عبير نصار، دعاء محمد سليمان، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة، وعمرو الباز، مسئول العلاقات العامة بمجلس النواب.

ومنح اللواء عمرو حنفي، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، درع محافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الخميس، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.