جولات ميدانية تفقدية للجان النوعية بالبرلمان..حقوق الإنسان تتفقد مشروعات حياة كريمة وبشاير الخير بالأسكندرية..والدينية فى البحر الأحمر لبحث نقل الورش الواقعة فى الغردقة إلى الحرفيين

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دوت الخليج يرصد ما جاء فى الجولات الميدانية للجان النوعية بمجلس النواب

وشهد اعضاء اللجنة عرض عن مشروعات بشائر الخير وحياة كريمة ، وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، خلال كلمته أن الجهد المبذول من قبل المنطقة الشمالية لا يتخيله أحد حيث واجهت عملية نقل المواطنين من المناطق العشوائية التي كانوا يقطنون فيها معاناة كبيرة بسبب المستفيدين من استمرار العشوائية وهم كانوا قلة قليلة ، مشددا علي أن عملية توطين سكان منطقة نادي الصيد لن يضار منها مواطن واحد ، ومن لوحق سيتم تعويضه.

طارق رضوان :حياة كريمة لتطوير الريف المصري مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر

واكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من حق في الصحة والمسكن، والحياة الكريمة، وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية.

تطوير شامل للقري والبنية التحتية

وأشار النائب طارق رضوان، رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي أن مبادرة حياة كريمة تتميز بالتنوع ومراعاة البعد الاجتماعي لأهلنا في الريف المصري من تطوير شامل للقري والبنية التحتية من رصف طرق ومياه وصرف صحي، وصحة وتعليم ومراكز شباب وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية، موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى، وهو مبلغ كبير لتحسين أوضاع ٥٠ مليون مصري ويعد من أعظم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة لمحافظة الاسكندرية ، تهدف للتعرف على ما تم تنفيذه من مشروعات مبادرة حياة كريمة وبشاير الخير فى الإسكندرية، لافتًا إلى أن اللجنة ستقوم غدا الخميس بتفقد مدينة برج العرب للوقوف على ما تم تنفيذه من مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن أوضاع المواطنين في منطقة نادي الصيد صعبة جدا خاصة في فصل الشتاء حيث تتسبب مياة الأمطار في إغراق منازلهم،مشيرا إلي أن المواطنين الذين ليس لديهم مصالح من استمرار العشوائية وعبرو عن سعادة كبيرة بقرار نقلهم إلي أماكن يلقون فيها حياة كريمة .

لجنة حقوق الانسان

من جانبه أشاد النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجهد الكبير من القيادة السياسية والملموس علي أرض الواقع في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلي أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عليه تكليف غير رسمي ولكنه تكليف وطني نابع من القلب بأن تكون درع واقي وسند شعبي للدولة المصرية التي تحقق إنجازات كبيرة لخدمة المواطنين. وقال النائب طارق رضوان، كلنا ثقة في قياداتنا وجيشنا العظيم وان مصر الجديدة ستظل قوية محافظة علي مكانتها الكبيرة علي المستوثي العربي والعالمي مؤكدا أن مشروعات الإسكان ببشاير الخير دليل كبير علي اهتمام الدولة بحقوق المواطنين في الحصول علي حياة كريمة.

أيمن أبو العلا:لدينا قصور من الإعلام بتوصيل رسالة هذه الإنجازات إلى المواطنين

وعلق النائب ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، علي العرض الذى استمعت إليه اللجنة بتوجيه الشكر للهيئة لهندسية بالقوات المسلحة قائلا : ندين للهيئة فهي من بنت مصر الجديدة وما شهدناه عرض متميز يؤكد اننا لدينا قصور من الاعلام بتوصيل رسالة الي المواطنين بحجم الانجازات المبذولة علي الأرض . ‏

أحمد نشأت منصور :بشائر الخير يعكس مدى حرص الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة للمواطنين

وفي السياق ذاته قال النائب احمد نشأت منصور، إن مستوي الإسكان الاجتماعي في بشائر الخير يعكس مدى حرص الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما أن جميع الخدمات متوافرة بجودة عالية تضاهي افخم المناطق السكنية.

محمود عصام :نشعر بالفخر بذلك الانجاز العظيم”حياة كريمة”

فيما قال النائب محمود عصام: إننا نشعر بالفخر بذلك الانجاز العظيم الذي يعد حق أصيل من حقوق الإنسان ويكفل عيشة ملائمةو نأمل في استمراراه حتي تعود عروس البحر مثلما كانت لسابق عهدها.

وانتقد اللواء عبد النعيم حامد عضو لجنة حقوق الإنسان ، عدم تسليط وسائل الإعلام الضوء علي تلك الإنجازات الضخمة التي تعكس جهود كبيرة من القيادة السياسية والدولة المصرية.

وضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه ووكيلي اللجنة النائب ايمن ابو العلا، والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة،والنواب اعضاء اللجنة، النائبة نانسي نعيم، والنائبة مرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور، عبد النعيم حامد، وياسر عبد المولي، والنائبة دعاء عريبي، والنائبة هند رشاد.

وألتقي الوفد البرلماني اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و اللواء فهمى هيكل،قائد المنطقه الشمالية و اللواء احمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات.

كما تم عرض مراحل مشروع بشاير الخير بعيط العمل من حيث الآسر المستفيدة من المشروع، وكذلك الخدمات المقدمة به، يعقب العرض ،التوجه الي المشروع لتفقد المراحل الجديدة بشاير الخير - غيط العنب.

كما شهدت زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،برئاسة النائب طارق رضوان ، للمنطقة الشمالية العسكرية اشادات واسعة بالجهود الكبيرة، التي بذلتها المنطقة الشمالية العسكرية ، في تنفيذ مشروع بشائر الخير مؤكدين أن تلك الإنجازات طاقة امل جديدة تفتح أبواب الخير لاهل الإسكندرية.

هذا وتتوجه اللجنة يوم الخميس الي برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة برفقة الدكتورة جاكلين عازر - نائب محافظ الاسكندرية.

زيارة اللجنة الدينية لمحافظة البحر الأحمر

وصل وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البحر الأحمر، للقيام بزيارة ميدانية بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين المخصصة لها بمدينة الغردقة، وذلك نتيجة مغالاة سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية تصب في صالح الدولة والمواطنين

محافظ البحرالأحمر: العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية تصب في صالح الدولة والمواطنين دينية النواب فى زيارة ميدانية بشأن تأخر نقل الورش الواقعة فى الغردقة إلى منطقة الحرفييندينية النواب فى زيارة ميدانية بشأن تأخر نقل الورش الواقعة فى الغردقة إلى منطقة الحرفيين.

ويرأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويضم الوفد النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوي اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة. استقبل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، والذي يزور مدينة الغردقة لمناقشة إشكالية تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.

الوطن والمواطن

من جانبه رحب المحافظ بالوفد البرلماني، بحضور الدكتور جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، مؤكدا على العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية بما يصب في صالح الدولة ومصلحة المواطنين.

واصطحب محافظ البحر الأحمر، الوفد البرلماني، لزيارة مدينة الحرفيين، خصوصا الأماكن التي تمتلكها وزارة الأوقاف، كما أطلع الوفد على آخر تطورات عمل مدينة الحرفيين والورش التابعة لوزارة الأوقاف، خصوصا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى.

وأكد محافظ البحر الأحمر، العمل من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وهيئة الأوقاف على حد سواء.

يضم الوفد البرلماني، الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة الدينية، عبير نصار، دعاء محمد سليمان، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل، أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة، وعمرو الباز، مسئول العلاقات العامة بمجلس النواب.

ومنح اللواء عمرو حنفي، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، درع محافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا غدا الخميس، بشأن تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، بسبب المغالاة في سعر تملك هذه الورش من قبل هيئة الأوقاف المصرية مالكة المشروع.