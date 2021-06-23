أحمد سعد يطرح كليب «الملوك».. فيديو

طرح الفنان والمطرب أحمد سعد أحدث أغانيه التي تحمل اسم «الملوك» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث كان يترقبه جمهوره في حماس شديد.

دوت الخليجيستعرض أغنية الملوك الجديدة للفنان أحمد سعد ومطربو المهرجانات عنبة ودبل زوكش، التي تحمس الجمهور لسماعها خلال الفترة الماضية.

أحمد سعد يعلن طرح أغنية الملوك

وأعلن سعد عن طرحه للكليب من خلال نشره البوستر الدعائي لأغنية «الملوك» وتعليقه عليه ببعض من كلماتها قائلًا: "جت الملوك ملوك.. مفيش هروب هروب من الأسود.. احنا مش بنبيع كلام.. احنا ناس دوغري وتمام".

تعاون سعد في أغنية «الملوك» مع مطربو المهرجانات دبل زوكش وعنبة، وأشرف على إنتاج الكليب جاما ميوزيك.

أحمد سعد يروج لأغنية الملوك

وشوق أحمد جمهوره ومتابعيه للكليب خلال الفترة الماضية، من خلال نشره صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلق عليها كاتبًا: "قريبًا"، ومن ثم طرح برومو كليبه الجديد الملوك عبر حسابه على إنستجرام، كاشفًا موعد طرحه، وهو اليوم الأربعاء؛ وذلك بعدما روج للأغنية، من خلال نشر بوستر جديد لها، مصحوبا بتعليق: «سكوت سكوت، جت الملوك، قريبًا، جامعة ميوزك».

أحمد سعد يتصدر التريند بمشهد إحياء فرح سمية الخشاب بمسلسل موسى

وكان أحمد سعد، قد تصدر في شهر رمضان الماضي تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد عرض الحلقة الـ21، من مسلسل "موسى"، الذي عرض في رمضان 2021، بعد غنائه في مشهد زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب.

ومسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عبير صبرى, عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، وضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.