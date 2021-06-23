/637073/يورو-2020-أسبانيا-تحقق-الفوز-علي-سلوفاكيا-بخماسية-نظيفة

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب السلوفاكي، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في لقاء الجولة السثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا 2020، في نسختها السادسة عشر، ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين الفريقين.

أهدر الإسباني موراتا مهاجم المنتخب الوطني في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، ضربة جزاء، والتي تصدي لها الحارس في بكل ثقة وأريحية، والتي تم إحتسابها من قبل حكم المباراة بعد الإستعانة بتقنية الفار.

افتتح المنتخب الإسباني بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة من خلال بابلو سارابيا سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وارتدت من العارضة ثم حاول الحارس دوبرافكا تشتيت الكرة بقبضة اليد ولكنه وضعها داخل المرمى بشكل غريب.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للشوط الأول من خلال جيرارد مورينو استلم الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية ارتقى لها لابورت وحولها داخل الشباك برأسية رائعة.

وجاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة السادسة والخمسون من خلال عدة تمريرات بين لاعبي إسبانيا وصلت الكرة لجوردي ألبا على الجانب الأيسر الذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها سارابيا مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

البديل يصنع الفارق

وجاء الهدف الرابع في اللقاء في الدقيقة السابعة والستون من عمر المباراة عن طريق فيران توريس البديل في المباراة للمنتخب الأسباني بأول بطاقات البدلاء لألفارو موراتا ليسجل الهدف بعد نزوله لأرضية لملعب بدقيقتين.

وجاء الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والسبعون من عمر المباراة من خلال يوراي كوتشكا وضع الكرة بالخطأ في مرماه بعدما حاول تشتيت الكرة من رأسية باو توريس ولكنه وضعها داخل الشباك.