/637078/يورو-2020-السويد-تخطف-فوز-ثمين-من-بولندا-في-المجموعة-الخامسة

حقق المنتخب السويدي الفوز في مباراة منتخب السويد ومنتخب بولندا، بثلاث أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوربا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب سان بطرسبيرج، ويستعرض دوت الخليج نتيجة المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الثانية من عمر المباراة لصالح المنتخب السويدي عن طريق إميل فورسبيرج من خلال انطلاقه بالكرة داخل منطقة الجزاء بمجهود فردي رائع ثم سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر المباراة، من خلال توغل ديان كولوسيفسكي بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مرر الكرة لفورسبرج على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة من لمسة واحدة لتمر على يسار الحارس داخل الشباك.

أهداف المباراة

وجاء الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الواحد والستون، لصالح المنتخب البولندي من خلال بيوتر زيلينسكي أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب سيطر عليها ليفاندوفسكي ببراعة ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار لتسكن الشباك في أقصى الزاوية اليسرى.

وجاء الهدف الرابع في المباراة في الدقيقة الرابعة والثمانون من عمر المباراة لبولندا من خلال برزميسلاف فرانكوفسكي أرسل تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء وحولها ليفاندوفسكي مباشرة من لمسة واحدة في أسفة الزاوية اليسرى داخل الشباك.

الهدف الحاسم

وجاء الهدف القاتل والحاسم في المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل ضائع للمنتخب السويدي من خلال ديان كولوسيفسكي مرر كرة رائعة لكلايسون المنطلق داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار فاستلم الأخير الكرة ثم سددها على يمين الحارس داخل الشباك.