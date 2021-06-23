/637080/يورو-2020-فرنسا-تدخل-بقل-قوتها-والبرتغال-تلمع-بنجومها

أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل فريقه الأساسي أمام البرتغال ودفع بالقوة الهجومية الضاربة، ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة بكل قوتة، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين البرتغالي والفرنسي في المباراة.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بينما تحل البرتغال ثالثا بـ 3 نقاط.

تشكيل منتخب فرنسا:

حارس المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جوليس كوندي – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز

وسط الملعب: بول بوجبا – نجولو كانتي – كورينتين توليسو

الهجوم: أنتوان جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو

الوسط: جواو موتينيو – دانيلو بيريرا

أمامهما: ديوجو جوتا – ريناتو سانشيز – برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

في حال فوز منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو وزملائه، أو تعادله مع فرنسا سيتأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

كما سيتأهل منتخب البرتغال حتى في حال الخسارة بفارق هدفين أو أقل أمام فرنسا، ولكن شرط أن يتعادل منتخب هنغاريا أو يخسر أمام نظيره الألماني.

والفكرة في هذه الحسابات، أن منتخب البرتغال يتفوق على منتخبي أوكرانيا وفنلندا اللذين يحتلان المركز الثالث في مجموعتيهما وبرصيد 3 نقاط أيضا لكل منهما، حيث يبلغ فارق الأهداف للبرتغال (+1) قبل مباراته ضد فرنسا، مقابل (-1) لأوكرانيا، و(-2) لفنلندا.