/637081/يورو-2020-ألمانيا-تدخل-لقاء-المجر-بكل-ماكيناتيها

أعلن الألماني يواكيم لوف المدير الفني للمنتب الألماني تشكيل منتخب بلاده في اللقاء الذي يجمعه مع منتخب المجر في الجولة الثالية من المجموعة السادسة من بطولة امم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب الألماني في المباراة، ويدخل المنتخب المجري بنفس تشكيل مبارياته السابقة في البطولة.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال الثالث. فيما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة بأربع نقاط، ويحتل منتخب المجر المركز الرابع بنقطة واحدة. وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي: في حراسة المرمى: مانويل نوير في الدفاع: أنطونيو روديجير- ماتس هوملز- ماتياس جنتر في الوسط الدفاعي: روبن جوسنز- إلكاي جوندوجان- توني كروس- جوشوا كيميتش في الوسط الهجومي: كاي هافيرتز- ليروي ساني في الهجوم: سيرجي جنابري تشكيل منتخب المجر كالتالي: في حراسة المرمى: بيتر جولاتشي في الدفاع: أتيلا فيولا- أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أندري بوتكا- لويك نيجو في الوسط: أندري شيفر- آدم ناجي- لازلو كلينهايزلر في الهجوم: آدلام سالاي- رولاند سالاي

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