/637082/المؤتمر مهنئا-أمين-المجلس-الأعلى-للإعلام-له-تاريخ-حافل-ورهان-جديد-على-الشباب

هنأ الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، وقيادات وأعضاء الحزب، المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد تعيين الأخير، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد عبد العزيز. ويعد "فوزي" رابع أمين عام في تاريخ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال الربان عمر المختار صميدة، إن المستشار محمود فوزي رمزا من رموز المجتمع المصري، لما له من تاريخ طويل وحافل على مدار ال سنوات الماضية التي قضاها داخل مجلس النواب السابق، خاصة بعد تعيينه أمينا للمجلس خلفا للمستشار أحمد سعد.

وأضاف "صميدة" في بيان له اليوم، أن "فوزي" يعد بمثابة إضافة كبيرة للمجلس الأعلى للإعلام، لما يمتلكه من خبرات عدة في عدد من المناصب، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يعد بمثابة رهانا جديدا على الشباب.

وكان المستشار محمود فوزي، قد اختير عضوا بفريق وزير العدالة الانتقالية الأسبق المستشار محمد أمين المهدي، وعمل أيضا كمستشار للوزيرين السابقين للشؤون القانونية المستشار إبراهيم الهنيدي والمستشار مجدي العجاتي، كما عمل عضوا ومتحدثا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريا عام 2012.

كما اختير عضوا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعضوا بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضوا ومتحدثا وباسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014، قبل أن ينتدب للعمل مستشارا بوزارة الشئون القانونية والنيابية ثم لرئيس مجلس النواب.