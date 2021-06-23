رئيس حقوق انسان النواب: ما شهدناه في بشائر الخير يعكس حرص الدولة علي محدودي الدخل«صور»

/637083/رئيس-حقوق-انسان-النواب-ما-شهدناه-في-بشائر-الخير-يعكس-حرص-الدولة-علي-محدودي-الدخلصور

قال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن المشروعات العملاقة التي شهدتها اللجنة خلال زيارتها لمدينة بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية ، يعكس حرص الدولة علي تحقيق حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس حقوق النواب بشأن مشروعات حياة كريمة بالاسكندرية ‏ ‏جاء ذلك خلال زيارة اللجنه للمنطقة بشائر الخير ، بصحبة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، للاستماع للمواطنين والتعرف علي مطالبهم ، في إطاى الجولة التي تقوم بها لمتابعة مشروعات حياة كريمة .

الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع

وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان أن ما شهدته السنوات الأخيرة من تحول أساسى فى منظور الدولة للحماية الاجتماعية من المنظور الإغاثى، الذى كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع إلى المنظور التنموى الذى يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التنمية، وذلك عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.

المبادرات الرئاسية

‏وأضاف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى المبادرات الرئاسية من حياة كريمة وسكن كريم، ودورها فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل.

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ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد والنائب ايات الحداد والنائب محمود عصام والنائب ياسر الهواري والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس