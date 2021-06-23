دوت الخليج ينشر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقوى العاملة بشأن مشروع «الفصل بغير الطريق التأديبي»

/637085/تحيا-مصر-ينشر-تقرير-لجنة-الشئون-التشريعية-والقوى-العاملة-بشأن-مشروع-الفصل-بغير-الطريق-التأديبي

دوت الخليج ينشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة القوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة المقدم من النائب علي بدر، وستين نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الخاص الفصل بغير الطريق التأديبي، برجـاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.

فلسفة مشروع القانون

ووفقًا لما جاء فى فلسفة مشروع القانون فقد جاء - كاستحقاق دستوري - للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."

دوت الخليج ينشر مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

لذا، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.