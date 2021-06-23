صور.. صحة سوهاج: ضبط مستوصف طبى يعمل بدون ترخيص فى جرجا 

جدة - نرمين السيد - تمكنت إدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة فى محافظة سوهاج، بتوجيهات الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، وإشراف د. محمد عساف القائم بأعمال مدير العلاج الحر، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، من ضبط مستوصف طبى يعمل بدون ترخيص، به عيادات ومعمل وبعض الأدوية، وعدم الالتزام بتطبيق بروتوكول مكافحة العدوى.





وضمت اللجنة كل من: د. محمد فقير مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة، ود. الهيثم الملثم مفتش العلاج الحر، ود. خالد سعد من التفتيش الصيدلى، ومحمد عبد الغنى، مسؤول العلاج الحر. وتحرر محضر بمركز شرطة جرجا بالمخالفات، وجارى إصدار قرار غلق للمنشأة.

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