الشيخ يسرى عزام: الأسباب الجالبة لرحمة الله هى الإحسان فى عبادته ومع الناس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تقديمه ثالث حلقات برنامج "الحياة أخلاق" المذاع على قناة المحور، من السبت إلى الخميس فى الثانية ظهرا، ويعده كل من: زكريا عبدالجواد وعاطف محمود ورنا جمال.

وأوضح الشيخ عزام: "يجب علينا تقوى الله تعالى وطاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مصداقا لقوله تعالى فى سورة النور: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون".

وتتضمن فقراته شرحا وافيا لأسماء الله الحسنى فى أولى فقراته، يليها بعد ذلك تأملات فى خلق من أخلاق الإسلام وصفة من صفات النبى صلى الله عليه وسلم فى الفقرة الثانية، يعقبها الإجابة على بعض أسئلة مشاهدى البرنامج فى الفقرة الثالثة.

الشيخ يسرى عزام هو خطيب وإمام مسجد صلاح الدين بالمنيل، وأحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبى المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب، واجتازوا البرنامج بنجاح، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لهم فى ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطى المستنير من جهة أخرى.

يذكر أن قناة المحور تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات، منذ انطلاقتها القوية فى أعقاب انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها، والتى بدأت منذ أبريل الماضى بتغيير المحتوى الإعلامى داخل القناة، محققة نجاحًا ملحوظًا فى عرض البرامج والمسلسلات التى شهدتها القناة خاصة خلال شهر رمضان الماضى.