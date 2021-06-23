موسكو تستضيف جولة مفاوضات إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسى

جدة - نرمين السيد - تختتم غدا الخميس بالعاصمة الروسية موسكو، اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات ابرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، والذى يضم كل من "روسيا الاتحادية – بيلاروسيا – كازاخستان – أرمينيا - قيرغيزستان".





وذكرت وزارة التجارة والصناعة فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه ترأس الجانب المصرى فى المفاوضات إبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، كما شارك فى المفاوضات المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

من جانبه قال السجينى، إن الاجتماعات استمرت على مدى الـ 3 أيام الماضية وتناولت موضوعات التجارة فى السلع وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية وتسهيل التجارة.

وأشار إلى أن جولة المفاوضات شهدت تقدما ملموسا على جميع المستويات، حيث تم التأكيد على أهمية أن يلبى هذا الاتفاق تطلعات شعوب الجانبين وتجمعات رجال الأعمال لتنمية التبادل التجارى والتعاون الصناعى والاستثمارى.

ولفت السجينى إلى أنه سبق أن عقدت ثلاث جولات للمفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول التجمع وهو ما تم مناقشته مع تجمعات رجال الأعمال المصرية كاتحاد الصناعات، والغرف التجارية المصرية، والمجالس التصديرية، والتى رحبت بهذا التعاون، وأكدت على أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات لبدء تنفيذ الاتفاق.