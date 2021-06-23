محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى لعام 2021

جدة - نرمين السيد - وقرر المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (238) درجة للحاصلين على نسبة 85% والثانوى العام خدمات (217) درجة للحاصلين على نسبة 77.5% والثانوى الخاص (140) درجة للحاصلين على نسبة 50 %، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى القادم 1.130 فصل دراسى.
كما اعتمد المحافظ شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسى 2021-2022.
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