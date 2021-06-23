رئيس هيئة قناة السويس: توصلنا لاتفاق يرضى جميع الأطراف فى قضية "إيفر جيفن"

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن الهيئة توصلت إلى حل مبدئى فيما يتعلق بالسفينة "إيفر جيفن"، سيتم الإعلان عنه منتصف الأسبوع المقبل، موضحاً ان الاتفاق مرض بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف، وتابع: "قفلنا على نفسنا 12 يوما لدراسة أمر السفينة، دون الذهاب للمحكمة، حتى نحافظ على مصالح كافة الأطراف".

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، قائلاً: "حافظنا على حقوقنا كاملة، والعلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة اليابان، وتوصلنا لاتفاق مبدئى يرضى كافة الأطراف".

ومن حيث ملامح الاتفاق قال رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا يستطيع الإفصاح عنه الآن نظراً لتوقيع الهيئة على الاتفاقية السرية وعدم الإفصاح، وفور ورود رد الشركة سيتم الإعلان عنه بالتفصيل منتصف الأسبوع المقبل، وسيتم عمل احتفالية للسفينة والشركة، وتابع: "تم عرقلة المفاوضات كثيراً الفترة الماضية بسبب ما تم تداوله.. وسيتم عمل احتفال كبير للمركب والشركة".