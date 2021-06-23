يورو 2020.. منتخب المجر يباغت ألمانيا بالهدف الأول فى الدقيقة 11 "فيديو"

سجل أدم شالاى هدف منتخب المجر الأول فى مرمى نظيره الألماني، خلال اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020.

جاء هدف شالاى فى الدقيقة 11 على بداية المباراة، من ضربة رأسية رائعة سكنت على يسار مانويل نوير حارس ألمانيا، لتصبح النتيجة تقدم منتخب المجر 1 - 0.

ويدخل المنتخب الألماني المباراة فى وصافة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز المثير على نظيره البرتغال بنتيجة 4-2، فى اللقاء المثير الذى جمع المنتخبان في الجولة الماضية، في المقابل يحتل منتخب المجر المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد نقطة وحيدة، جمعها بالتعادل مع منتخب فرنسا، بعد أن خسر اللقاء الأول أمام منتخب البرتغال بثلاثية دون مقابل.

وتقام في نفس التوقيت مواجهة قوية تجمع منتخب البرتغال مع نظيره الفرنسي على ملعب "بوشكاش أرينا في المجر.وبدأ منتخب ألمانيا المباراة بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كيميتش - روديجر - جينتر - هوميلز

خط الوسط: جوسينس - كروس - جوندوجان

خط الهجوم: هافيرتز - ساني - جنابري