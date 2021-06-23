خطوات استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - استعلام مخالفات المرور 2021, باتت من الخدمات الهامة التي يحرص دائما “مصر فايف” على تغطيتها، حيث يقوم العديد من المواطنين بإجراء عمليات البحث بشكل مكثف ويومي، وذلك نظراً لأهمية هذه الخدمة لدي شريحة عريضة من المصريين، ولذلك فنعرض في هذا المقال خطوات استعلام مخالفات المرور برقم السيارة، وموقع الاستعلام، كما نشير كذلك إلي أنظمة دفع الغرامات المسجلة.

استعلام مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة

من خلال شبكة الإنترنت بات من السهل على كافة قائدي المركبات بمختلف أنواعها استعلام المخالفات المرورية، حيث أطلقت النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، الموقع الإلكتروني الذي يقدم خدمات المرور بصورة مجانية لمختلف فئات الشعب، وعليه فيمكن الآن معرفة الخطوات الواجب اتباعها على موقع النيابة العامة لإتمام الاستعلام على مخالفات المرور، من خلال متابعة السطور التالية:

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

اختيار أيقونة خدمات المرور.

ثم اختيار نوع الاجراء المطلوب، سواء كان استعلام، تظلم، تجديد رخصة، وغيرها من الخدمات التي يقدمها الموقع.

في هذا السياق، عليك اختيار خدمات استعلام مخالفات المرور.

كتابة البيانات المطلوب إدارجها.

الكبس على خيار استعلام، ليظهر لك الآن كافة تفاصيل الغرامات المسجلة.

أنظمة السداد عبر الإنترنت

يمكن الآن السداد من خلال العديد من المنصات الرقمية، والتي هي متخصصة في الدفع الإليكتروني، منها السداد بعد استعلام مخالفات المرور 2021, حيث يسهل الأمر على الكثير من المواطنين عناء وجهد كبير في الذهاب والتزاحم في الوحدات المرورية. وعليه فهناك العديد من أنظمة الدفع عبر شبكة الإنترنت، والتي نسرد لكم أشرها، والتي تتمثل في التالي: