الزمالك يسدد 600 ألف جنيه لغزل المحلة بسبب ملك الأزمات«إمام عاشور»

/637087/الزمالك-يسدد-600-ألف-جنيه-لغزل-المحلة-بسبب-ملك-الأزماتإمام-عاشور

سدد الزمالك قيمة غرامة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم إمام عاشور، 600 ألف جنيه لنادي غزل المحلة لحل أزمة اللاعب مع النادي، والتي كانت بسبب تأخره في دفعها، في فترة إنتقالة للقلعة البيضاء قادم من نادي المحلة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات أزمة إمام عاشور مع المحلة.

وكان نادي غزل المحلة قد حصل على حكم غيابي ضد إمام عاشور للحصول على ٥٠٠ ألف جنيه من اللاعب ضمن صفقة انتقاله من المحلة إلى الزمالك.

الزمالك مع إمام عاشور

ووفقا للتصالح سدد نادي الزمالك المبلغ لغزل المحلة على أن يخصم المبلغ من مستحقات اللاعب وهو ما أقر به اللاعب رسميا وفقا لتعليمات الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

موقف الزمالك في الدوري

يحتل الزمالك صدارة الجدول المصري الممتاز برصيد ثمانية وخمسون نقطة من أصل ستة وعشرون مباراة، حقق من خلالها الفريق سبعة عشر إنتصار ووقع في فخ التعادل في سبعة إنتصارات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين في هذا الموسم، إستطاع أن يسجل من خلالها سبعة وأربعون هدف، في حين تلقت شباكة ثمانية عشر هدف.

الزمالك يفتح حساب رسمي برقم 1911

كشف حسين السمري المدير النشاط الرياضي في الزمالك سابقاً، والمدير التنفيذي للنادي في الفترة الحالية، يكشف عن حساب خاص للزمالك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدانن من داخل استوديو دوت الخليج.

قال حسين السمري: “ الزمالك بالفعل قام بعمل حساب خاص له في الأيام الماصية القليلة”.

وأضاف حسين: “سيتم الإعلان عن حساب بشكل رسمي في الفترة القادمة، لجمع التبرعات من محبي الزمالك”.

وزاد السمري: “حساب الزمالك بالفعل لم يتم نشرة بشكل رسمي في الفترة الحالية، وبالفعل تم دخول الحساب 5 مليون جنيه”.

وواصل حسين: “رقم حساب الزمالك هو 1911 وسيتم الإعلان عنه في الفترة القريبة في محاولة جمع التبرعات من محبي القلعة البيضاء، ويأتي ذلك في بنك الأهلي المصري وبنك مصر”.

واختتم السمري: “سيكون هناك رقم مذهل في الحساب بعد نشرة بفترة قصيرة، وسيتم نشر ذلك بشكل رسمي، ويأتي ذلك في محاولة حل أزمة الزمالك”.