رئيس قناة السويس: توصلنا لاتفاق مبدئى بشأن السفينة الجانحة يرضى الطرفين

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم التوصل لاتفاق مبدئى مع مسؤولى سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفين، التى جنحت فى القناة خلال شهر مارس الماضى، لتسوية المفاوضات بما يحفظ حقوق مصر كاملة وعدم تقديم أى تنازلات، مشيرا إلى أنه يجرى العمل حاليا على كتابة العقد ومراجعته حاليا.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى، على فضائية ten، أوضح الفريق أسامة ربيع أن الـ10 أيام الماضية شهدت مفاوضات جادة للتوصل لحل مرضى.

وتابع: "بذلنا جهدًا كبيرًا ومناقشات مكثفة لمدة 12 يوما، لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجائحة دون الذهاب للمحكمة، للحفاظ على عملاء القناة".

وأشار إلى أنه تم توقيع على اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائى بمجرد الانتهاء منه، موضحا بأنه بعد التوقيع على الاتفاق النهائى المتوقع أن يكون خلال منتصف الأسبوع المقبل ستغادر السفينة البنمية فورا.

وأكد رئيس الهيئة، أن قناة السويس نجحت فى التعامل مع الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة منذ مطلع العام الحالى بانتهاج مجموعة من السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، التى تستهدف التيسير على العملاء والحفاظ على تنافسية القناة، رغم تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية والمتوقع انخفاضها وفقا لمنظمة التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين "11% - 32%" خلال العام الجارى.

كما أكد رئيس الهيئة أن الأرقام ستكون أفضل عقب انتهاء أزمة كورونا مع عودة الكثير من الشركات للنقل البحرى الذى يعد الأوفر فى النقل التجارى.