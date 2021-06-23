المصريين الأحرار: منظومة الإصلاح الاقتصادى تعكس شعور السيسى بكافة المواطنين

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مصر بقيادتها الرشيدة لا تغفل أبنائها شيوخ وشباب وقرار زيادة المعاشات فى ضوء منظومة الإصلاح الاقتصادى تعكس شعور الرئيس بكافة المواطنين وخاصة المسنين فإن الوفاء للكبار وإكرامهم شيم أبناء الأصول الذين يخدمون الوطن وساهرين على رعاية الشعب.
وأضاف خليل فى بيان صحفى، أنه رغم زخم الأحداث وتسارعها وكثرة المسؤوليات لن يغفل رئيسنا المخلص الاهتمام بكل فئة من شعبه، وأول رئيس يستجيب لأصوات المسنين ويهدف إكرام الكبار، مع توفير سبل النجاح للشباب، وإعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن فى كل الأحوال.
وأكد أن الرئيس منذ الوهلة الأولى وضع قاعدة مهمة للتعامل مع شعبه الشفافية والاستجابة لم يتوانى عن طلب ولا يتجاهل مطالب قطاع أو فئة طالما لخدمة المصلحة العامة وتوفير معيشة آمنه لهم، ولذا أقر علاوتين للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم بتكلفة نحو 7. 5 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الرئيس لم يترك جانبا دون التحرك فيه لخدمة الصالح العام، من مشروعات قومية واهتمام بكافة الفئات والعمل الجاد على توفير حياة كريمة ومسكن ورعاية كاملة، فضلا عن التحركات الجادة على الصعيدين العالمى والإقليمى ووضع مصر فى صدارة البلدان.
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