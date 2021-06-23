الجمعة.. قطع المياه عن أكثر من 16 منطقة فى الجيزة لمدة 10 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقطع المياه عن عدة مناطق لمدة 10 سـاعـات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة 25/6/2021 حتى الساعة 8 صباح السبت الموافق 2021/6/26.





وأوضح بيان صحفى للمحافظة، أن مناطق الانقطاع هى: "الزهراء - المنيب – القصبجى - أرض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسى - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الاخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبينى - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية). وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسى قطر 1.200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1.200 مم القائم أعلى ترعة الزمر امام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم. ومن جانبه أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال، كما كلف المحافظ رئيس حى العمرانية بالتواجد الميدانى وازالة اى معوقات لحين الانتهاء من الأعمال.



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