المصريين الأحرار يوفر فرص عمل بمرتبات تصل إلى 7 آلاف جنيه

جدة - نرمين السيد - وأعلنت لجنة خدمة المواطنين المركزية بالحزب بقيادة وحيد وجيه رئيس اللجنة، وإشراف مجدى طلعت مساعد مسؤول قطاع الدلتا لخدمة المواطنين، التنسيق مع عدد من الشركات والمطاعم، لتوفير فرص عمل للشباب جميعها توفر التأمينات الاجتماعية والطبية.

وتتضمن الوظائف: مندوبى مبيعات وتحصيل بشركة مدفوعات إلكترونية، لأصحاب المؤهلات العليا وفوق المتوسط، من سن 20 حتى 35 عاما، حيث يصل الراتب الشهرى إلى 5.500 جنيه إلى جانب العمولة.

كما وفر الحزب، فرص عمل بأحد المطاعم للشباب والفتيات من سن 18 سنة حتى 35 عاما، وفرص عمل أيضا بشركة تأمين أجنبية خاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وفرص عمل مديرى مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال التأمين، على أن يشترط أن يكون السن من 18 حتى 45 عاما، بمرتب شهرى ما بين 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه متغير، مع تحقيق التارجت وعمولة 45‎%‎ من إجمالى المبيعات بالإضافة لحوافز شهرية وربع سنوية.

كما عملت اللجنة على توفير فرص عمل للشباب بشركة السيف مصر الوطنية للأمن والحراسة بمرتب شهرى 2.700- 3.200، ويشترط أن يكون السن من 21 حتى 45 عاما، كما ساهمت فى توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع شركة ريفير فودز الغذائية (دروو) مندوب مبيعات بمؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو مؤهل عال، ويشترط أن يكون لديه رخصة قيادة مهنية أو خاصة للأعمار حتى 30 عاما بمرتب شهرى 3.000 جنيه أساسى وأيضا 3.000 جنيه عمولة مع تأمينات اجتماعية وصحية.

كما نجحت اللجنة فى تعيين مئات الشباب فى الوظائف بالشركات الخاصة اتساقا مع دور الحزب المجتمعى وخدمة المواطنين.