”القصير” يصل إلى موقع الحريق بوزارة الزراعة 

وصل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل قليل، إلى موقع حريق وزارة الزراعة، للاطلاع على الأمر والوقوف على مُلابسات الحريق وأسبابه والخسائر التي تسبب بها.

وتواجد عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة والحماية المدينة لمتابعة عمليات إخماد الحريق.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع في مبنى الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة بجوار نادي الصيد في الدقي.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق بمقر وزارة الزراعة في الدقي.. وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتبين من الفحص نشوب حريق هائل في جراح سيارات داخل مقر الزراعات المحمية بمنطقة الدقي التابعة لوزارة الزراعة والتي تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعي، ولم يتم السيطرة على الحريق حتى الآن.

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