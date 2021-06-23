في شوط أول مثير ..تعادل البرتغال وفرنسا بهدفي رونالدو وبنزيما من ركلتي جزاء .. فيديو

حسم التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة منتخب البرتغال ونظيره المنتخب الفرنسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لدور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

سجل النجم كريستيانو رونالدو الهدف لمنتخب البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، بعد تعرض دانيلو بيريرا للضرب من قبل الحارس هوجو لوريس، ليرفع الدون رصيده إلى 108 هدف دولي، بفارق هدف عن الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي، كما انفرد الدون بلقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

ونجح النجم كريم بنزيما في تسجيل هدف التعادل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أيضا، ليسجل أول أهدافه مع الديوك منذ غياب أكثر من 5 أعوام.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويسبقه نظيره الألماني بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي المنتخب المجري في المركز الأخير بنقطة وحيدة، ومازالت أمام كل المنتخبات فرصة في التأهل لثمن النهائي، وهو ما ستحسمه مواجهتي الجولة الأخيرة.

وسقط منتخب فرنسا بطل العالم، في الجولة الماضية في فخ التعادل وبشكل مفاجئ مع المجر 1-1، بينما تعرضت البرتغال لهزيمة ثقيلة على يد ألمانيا 4-2.

ويلتقي قي نفس التوقيت منتخبا ألمانيا والمجر في ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ، ويتأخر منتخب ألمانيا بهدف مع نهاية الشوط.منتخب البرتغال



حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبي - جيريرو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ريناتو سانشيز - موتينيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - برناردو سيلفامنتخب فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: فاران - كوندي - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بوجبا - كانتي - توليسو

خط الهجوم: كريم بنزيما - كيليان مبابى - أنطوان جريزمان

رونالدو

صراع على الكرة

لقطة احتساب ركلة الجزاء

امبابي يمر بالكرة