أخبار مصرية

اشتعال 6 سيارات بالصوبات الزراعية بالدقي ووصول وزير الزراعة للمعاينة (صور )

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شب حريق هائل منذ قليل في الصوبات الزراعية خلف البنك الزراعي، حيث نشبت النيران في عدد ٦ سيارات وأوتوبيس تحت التكهن.

 

ووصل منذ قليل وزير الزراعة السيد القصير،  واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، كما تم اخطار عمليات المحافظة، وعلي الفور تواجد اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية وتمت السيطرة بعد استخدام ٤ سيارات اطفاء لاخماد الحريق.9a46a1d6-d886-40eb-a0ff-9ca5d4234776

9a46a1d6-d886-40eb-a0ff-9ca5d4234776

 

25bc908b-b2a8-48a9-8627-c39ba2a9dd97
25bc908b-b2a8-48a9-8627-c39ba2a9dd97

 

 

36a19277-2e38-4a30-8192-0efd4c13b115
36a19277-2e38-4a30-8192-0efd4c13b115

 

 

a4de516b-d513-42b8-8ea2-70c28ce63210
a4de516b-d513-42b8-8ea2-70c28ce63210

 

 

c6cf23aa-c978-40b8-bf2a-6d5646896f8e
c6cf23aa-c978-40b8-bf2a-6d5646896f8e

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتعال 6 سيارات بالصوبات الزراعية بالدقي ووصول وزير الزراعة للمعاينة (صور ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا