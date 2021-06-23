شب حريق هائل منذ قليل في الصوبات الزراعية خلف البنك الزراعي، حيث نشبت النيران في عدد ٦ سيارات وأوتوبيس تحت التكهن. ووصل منذ قليل وزير الزراعة السيد القصير، واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، كما تم اخطار عمليات المحافظة، وعلي الفور تواجد اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية وتمت السيطرة بعد استخدام ٤ سيارات اطفاء لاخماد الحريق. 9a46a1d6-d886-40eb-a0ff-9ca5d4234776

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اشتعال 6 سيارات بالصوبات الزراعية بالدقي ووصول وزير الزراعة للمعاينة (صور ) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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