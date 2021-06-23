كريستيانو رونالدو يتعادل لـ البرتغال أمام فرنسا 2-2 ويعادل رقم دائي القياسي

أحرز كريستيانو هدف منتخب البرتغال في مرمى نظيره المنتخب الفرنسي بالدقيقة 60، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب "بوشكاش آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لدور المجموعات للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وسجل رونالدو الهدف من ركلة جزاء أخرى، ليرفع الدون رصيده إلى 109 هدف دولي، ويعادل رقم الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي للتسجيل في الأهداف الدولية، كما انفرد الدون بلقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط وضمن التأهل لدور الـ16، فيما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويسبقه نظيره الألماني بنفس الرصيد من النقاط بينما يأتي المنتخب المجري في المركز الأخير بنقطة وحيدة، ومازالت أمام كل المنتخبات فرصة في التأهل لثمن النهائي، وهو ما ستحسمه مواجهتي الجولة الأخيرة.

وسقط منتخب فرنسا بطل العالم، في الجولة الماضية في فخ التعادل وبشكل مفاجئ مع المجر 1-1، بينما تعرضت البرتغال لهزيمة ثقيلة على يد ألمانيا 4-2.

ويلتقي قي نفس التوقيت منتخبا ألمانيا والمجر في ملعب "آليانز آرينا" بمدينة ميونخ.منتخب البرتغال



حراسة المرمى: روى باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - روبن دياز - بيبي - جيريرو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ريناتو سانشيز - موتينيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - برناردو سيلفامنتخب فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: فاران - كوندي - كيمبيمبي - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: بوجبا - كانتي - توليسو

خط الهجوم: كريم بنزيما - كيليان مبابى - أنطوان جريزما