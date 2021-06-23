انت الان تتابع تفاصيل خبر أقوي عروض كازيون من 22 إلي 28 يونيو- عيد الأضحى 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون الثلاثاء، من 22 حتي 28 يونيو الجاري، أو إلي حين انتهاء الكمية التي تسري عليها العروض، وجدير بالذكر انه تنطلق تلك العروض القوية لصيف 2021، تحت شعار “صيف ووفر” على مختلف الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، كما تحتوي كذلك على مختلف المواد الغذائية الهامة، منها الزيت- والسمن- والمكرونة- ومختلف أنواع المعلبات، وغيرها من السلع والمنتجات الرئيسية لكل منزل على الأراضي المصرية.

ويقوم ماركت كازيون بشكل اسبوعي بالإعلان عن عروض قوية تنافسية، والتي بإمكانكم متابعتها بإستمرار، من خلال موقعكم “مصر فايف” ، والتي تأتي ضمن خدماته التي يقدمها لمتابعيه على مدار الساعة.

عروض كازيون “من 22 حتي 28 يونيو”

يمكن لآي مستهلك الاستفادة من عروض كازيون التي قد أعلن عنها، من خلال آي فرع تابع له، والتي تستطيع أن تجدها منتشرة في العديد من المحافظات المصرية، ويمكن أيضاً طلب اوردر وتصفح كتالوج العروض “عبر الإنترنت”, والذي يتم من خلال الصفحة الرسمية لـ” كازيون” على موقع التواصل “فيسبوك”، أو من خلال الاتصال والتواصل مع أحد أفراد خدمة العملاء على رقم 19609، ولكن يجب أولاً تصفح مجلة العروض والخصومات التي يحتويها هذا التقرير.

نظام تقسيط المقدم من كازيون

قد أعلن في وقت سابق كازيون ماركت عن نظام تقسيط شهري مميز، والذي يكون على 6 أشهر بدون إضافة آي فوائد على كافة الأجهزة الكهربائية، وذلك وفق ما قد نُشر على الصفحة الرسمية للماركت على موقع فيس بوك. كما وقد وجاء ذلك حرصاً من الشركة على تقديم عروض كازيون فريدة من نوعها، وكذلك دعم الشباب ومساعدتهم على تقليل أعباء المعيشة، وبالأخص مساعدة المقبلين على الزواج حديثاً، في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره جراء تفشي وباء كورونا.

والآن يقدم “مصر فايف” عروض كازيون 2021، من 22 حتي 28/6/2021, أو إلي حين انتهاء الكمية، والتي تتمثل فيما يلي:





