/637086/عارفة-عبد-الرسول-تفجر-السر-وراء-حذف-مشاهدها-في-البعض-لا-يذهب-للمأذون-مرتين

كشفت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول عن أسباب حذف مشاهدها من فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، المقرر عرضه بدور السينما المختلفة يوم 7 من شهر يوليو المقبل.

دوت الخليج يكشف أسباب استبعاد مشاهد الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول من فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين للنجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني.

عارفة عبد الرسول حزينة على حذف مشاهدها في البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وقالت عبد الرسول خلال تصريحات صحفية: "فوجئت بحذف المشاهد التي صورتها، واعتذر لي المخرج أحمد الجندي بعدها، ولا أنكر أن ذلك الأمر جعلني أشعر بالضيق والزعل، لأنها كانت مشاهد عظيمة وظهرت فيها بلوك مختلف، وكنت أتمنى أن يراني جمهوري بهذا الشكل".

مخرج فيلم البعض لا يذهب للمأذون يحذف مشاهد صلاح عبد الله

وأردفت قائلة: "المخرج أحمد الجندي قال لي أن حذف المشاهد جاء لصالح الفيلم، لأن مدته كانت طويلة للغاية، وهم يرون أن مشاهدي، ومشاهد أستاذ صلاح عبدالله محشورة، فاضطروا إلى حذفها لكي يحافظوا على تماسك وإيقاع الفيلم".

وسبق وأن أعلنت عارفة عبد الرسول عن حذف مشاهدها بالفيلم من خلال نشر إعلان الفيلم عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وكتبت معلقة: " مشاهدى اتشالت فى المونتاج لصالح الفيلم.....ويظل من أفضل الأفلام على قلبى "

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة كريم عبدالعزيز، وتدور قصته في إطار كوميدي لايت، يضم نخبة من النجوم، ويجدد التعاون بين كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني.

وتدور قصة فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، حول عدة تساؤلات بشأن تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

عارفة عبد الرسول والدة محمد رمضان بمسلسل موسى

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «موسى»، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.