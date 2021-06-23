/637091/انفراد-الزمالك-ينتظر-رد-كارتيرون-لضم-لاعب-الأهلي

علم دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك، عن إنتظار النادي الرد النهائي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالقلعة البيضاء، حول حسم وضم عمرو جمال لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب نادي طلائع الجيش حالياً، ويستعرض دوت الخليج عقد ومسيرت عمرو جمال في هذا الموسم.

تتسلط الأضواء من قبل القلعة البيضاء على عمرو جمال في صفوف طلائع الجيش، بعد تقديم موسم قوي مع فريقة في الدوري في هذا الموسم، ويزيد لمعان في أعينهم بعد الكشف عن عقده والذي ينتهي في نهاية الموسم ويصبح اللاعب حر، ولكن ينتظر الزمالك الرد النهائي للمدير الفني باتريس كارتيرون في ضم اللاعب.

ينتهي عقد عمرو جمال مع فريقه الحالي طلائع الجيش في نهاية الموسم، ويستطيع اللاعب بعد ذلك الإنتقال إلى أي نادي يرغب في الإنضمام إليه اللاعب في عقد حر بدون أي قيود.

عمرو جمال مع طلائع الجيش

شارك الدولي المصري لاعب فريق طلائع الجيش ولاعب المنتخب السابق، مع فريقة في هذا الموسم في 24 مباراة في الدوري الممتاز، وإستطاع أن يسجل من خلالها 9 أهداف، وشارك في بطولة كأس مصر في مباراة وحيده وإستطاع أن يسجل من خلالها هدف وحيد.

زيزو يوافق على تجديد عقده مع الزمالك والجماهير تترقب الإعلان الرسمي

تترقب جماهير القلعة البيضاء إعلان اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب عن تمديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروى خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد أن تم تواصل الطرفان لاتفاق حول كافة بنود التعاقد الجديد الذى سيتم توقيعه.

عقد زيزو مع الزمالك

وعلم دوت الخليج أن المبلغ مقسم لـ ٣٠٠ الف يورو مستحقاته المتأخرة و٤٠٠ الف يورو تم خصمهم من عقده بسبب ضرائب الرسوم والتنمية وهى عبارة عن ١٠٪ من قيمة عقد اى لاعب يحصل على أكثر من عشرة ملايين جنيه بالموسم.