/637094/شارع-العائلة-المقدسة-بمدينة-سمنود-يئن-من-إهمال-المسئولين-فى-الغربية-صور

تعد مدينة سمنود من أهم المناطق الأثرية والسياحية الموجودة داخل محافظة الغربية، فهي تتميز بطراز فريد نتيجه لتعدد الأماكن السياحية بها ويطلق عليها مدينة "النحاس باشا"، إلا إنها تئن من الإهمال.

دوت الخليج يرصد إهمال المسئولين فى الغربية مدينة سمنود

ومن أهم تلك المناطق ،"مسار العائلة المقدسة" فهو متواجد فى قلب مدينة سمنود ويبعد عن قصر النحاس باشا بمسافة تقدر 200 متر،حيث يوجد داخل هذا الشارع كنيسة الشهيد ابانوب والتى يأتى إليها الزوار من كل حدب وصوب.

وبالعودة إلى الماضي قليلاً، قامت الحكومة المصرية بتطوير كامل لتلك المسار لإزالة كافة أنواع الإهمال والمخالفات الموجودة، وبالفعل تم التطوير بالكامل لتلك المنطقة.

حينها قامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بالغربية بتجهيز حفل للافتتاح، حضر الحفل كل من، الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية والتنفيذية بالمدينة.

ولم تمضي شهور من الافتتاح وبدأت تظهر ملامح الإهمال من جديد نتيجة عدم اهتمام المسؤولين بتلك المكان.

ويقول محمد بدر أحد المواطنين بالمنطقة، انه بعد طول انتظار بدأنا نشعر بتحسن الخدمات فى تلك المنطقة الأثرية المهمة داخل المدينة، موضحاً "ما لحقناش نفرح".

وأكد في حديثه بأنه تعطلت بعض أعمدة الإنارة الموجودة داخل الشارع وتعطلت النافورة الرئيسية الموجودة بالميدان عند مدخل الشارع وتم فصل مضخات المياة الخاصة بها وأصبحت ملهى للأطفال يتسلقون النافورة ويلعبون بداخلها ويتسلقون أعمدة الإنارة الموجودة بداخلها والسبب فى ذلك هو عدم اهتمام المسؤولين بهذا المكان الجميل مما يعد ذلك إهدار للمال العام .