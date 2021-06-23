حارس هدف الأهلي في الصفاقسي 2006 يوجه رسالة للرئيس السيسي «فيديو»

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أكد أحمد الجواشي ، حارس منتخب تونس والصفقاسي التونسي السابق ، أن الدولة المصرية تسير بخطى جيدة نحو الإستتثمار والريادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضح ذلك في المشروعات القائمة على أرض الواقع أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وقال : "الرئيس السيسي له مكانة خاصة في قلوب الشعب التونسي ، نتابع يوميا مشروع الريف ، والعاصمة الإدارية الجديدة وجمهورية مصر الجديدة ، ونفسي يحدث في تونس ماتحققه الدولة المصرية".

وتابع الجواشي : "شكرا لك وشكر للإعلام المصري وتحية من القلب للشعب المصري وبرنامج دوت الخليج في بناء المستشفيات والمدراس وغيرها والتي تعد من أهم النقاط الإيجابية.

حارس منتخب تونس يشيد بالدولة المصرية

وأستكمل : "أتابع بشكل يومي كل مايدور في الأراضي المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، وسعيد بالإنجازات في العاصمة الإداية الجديدة والقرية الأولمبية بالعاصمة ونتمنى أن تخطو كل الدول العربية نهج الدولة المصرية".

وأضاف: "الرئيس السيسي دائما يؤكد على قوة الدولة المصرية وضرورة الحفاظ على الوعي ، وظهر هذا في لقائه مع الشباب والفنانين والعمال وغيرها في كل الأعمال التي دشنها ، وأشعر بالسعادة عند رؤيته مع العمال".

الجواشي يشيد بجود الرئييس السيسي في تنمية المجتمع المصري

وتابع: "أتذكر خطاب الرئيس السيسي بأن كفنه في يده من اجل مصلحة الدولة المصرية والإرتقاء بمصر، ونتضامن مع مصر في قضية سد النهضة".

واختتم:" الشعب المصري قادر على تحقيق أي شئ ، أستطاعوا تشييد قناة السويس ، وعلى الرغم من الانهيار الإقتصادي في العالم بسبب فيروس كورونا الإ أن مصر تسجل نمو بفارق كبير وتلك هي مصر أم الدنيا".

الجواشي يتحدث عن تاريخ مشاركاته الإفريقية

على جانب أخر قال الجواشي: “كل لاعب في إفريقيا يلعب نهائي دوري الأبطال فهو عرس كبير ، وبغض النظر عن النتيجة هو أمر جيد ، ومن حيث المباراة ، لم يربح أبو تريكة اللقاء بل ربحها مانويل جوزيه المدير الفني للقلعة الحمراء، والنتيجة التي فعلناها في القاهرة كانت بمثابة فخ بالنسبة لنا”.