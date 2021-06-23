/637096/حارس-تونس-التاريخي-الرئيس-السيسي-صاحب-نهضة-حقيقية-وعزة-العرب-من-عزة-مصر-فيديو

فى حوار تونسي مصر، جرى بين الإعلامي عبدالناصر زيدان، وحارس مرمي المنتخب التونسي السابق، وحارس نادي الصفاقسي التونسي السابق، أحمد الجواشى، حيث أثنى الأخيرعلى المشاريع القومية التى تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث حارس الصفاقسي التونسي عن مصر وثناءه على الرئيس السيسي

فى لقاء مصرى تونسي.. حارس الصفاقسي: الرئيس السيسي له مكان فى قلوبنا

وقال أحمد الجواشي، الحارس التونسي السابق، فى حديثه مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، رئيس قطاع الرياضة فى موقع دوت الخليج:" نتابع المشاريع القومية التى تحدث فى مصر، من مستشفيات ومدارس وغيرها، بقيادة الرئيس السيسي، الذى له مكانة فى القلوب".

وتابع حارس نادي الصفاقسي الشهير، أحمد الجواشي:" نرى هذا التطور الكبير، فى مصر الجديدة والعاصمة الإدارية، وأيضًا ما يحدث فى مشروع الأرياف «حياة كريمة»، ونأمل أن تتحقق المشاريع القائمة فى مصر فى تونس أيضًا، فعزة العرب من عزة مصر.

حارس الصفاقسي: الرئيس السيسي وضع حياته فداءً للوطن

ومن جانبه، قال الإعلامي عبدالناصر زيدان:" خلال جلساتى فى إحدى الكافيهات يفاجأنى الجمهور التونسي بكلمات الثناء على العاصمة الإدارية والقرية الأولمبية، وأول شئ سأفلعه عند عودته إلى مصر هو الذهاب إلى القرية الأولمبية.

وأكمل حارس نادي الصفاقسي، أحمد الجواشي:" الرئيس السيسي وضع حياته فداءً للوطن، مشيرًا إلى حديث الرئيس عندما قال:" أنا كفني فى أيدي، وهاخدم وطني مهما كان الأمر".

وأختتم حديثه قائلًا:" جائحة كورونا أثرت على العالم كله بالسلب إلا أنه على العكس من ذلك فى مصر كان النمو الاقتصادي إيجابي".