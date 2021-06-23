الطيران: نقلنا 10 ملايين راكب فى أبريل ومايو 2019 مقابل 390 ألفا بـ2020

جدة - نرمين السيد - وكشف محروس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمطار القاهرة الدولى بحضور وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار عنبة وقيادات وزارة الطيران المدنى، أن هذه النسبة انخفضت بسبب جائحة كورونا، حيث أنه خلال شهرى أبريل ومايو من عام 2020 تم نقل 390 ألف راكب على متن 13 ألف رحلة.

وأوضح أنه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تم نقل 11 مليون راكب على متن 94 ألف رحلة، بينما فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 تم نقل 2 مليون راكب على متن 28 ألف رحلة.

وأكد رئيس القابضة للمطارات المهندس محمد سعيد محروس، أنه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019 تم نقل 9 ملايين و500 ألف راكب على متن 87 ألف رحلة، وخلال نفس الفترة من عام 2020 تم نقل 3 ملايين راكب على متن 37 ألف رحلة.