مصر للطيران تطبق 4 إجراءات على عملائها القادمين من دول تحور كورونا

جدة - نرمين السيد - أصدرت شركة مصر للطيران، تنبيها مهما لعملائها القادمين إلى مصر، بعد تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية المقررة بنقاط الدخول والمستجدات والتطورات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.





وأوضح بيان صحفى، للشركة، أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بوزارة الصحة والسكان المصرية، تحيط مصر للطيران عملائها القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا بالآتى: "القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، يتم تطبيق الإجراء التالى:

1.مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة فى الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

2. إجراء تحليل ID Now Covid-19 وفى حال إيجابية النتيجة لاختبار ID Now Covid 19، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفى حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع فى هذا الشأن.

3.القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول غير المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يوما السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة فى الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة و تحتوى على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

4.يتم اعتماد اللقاحات الحاصلة على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية على أن يُراعى الفترة الزمنية وذلك بمرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات التى تُعطى على جرعتين (فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا أو سينوفارم أو سينوفاك أو سبوتنيك) أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون.