بدعم من 136 دولة.. مصر تنجح فى إطلاق نداء عالمى للقضاء على ختان الإناث 

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، صادر عن وزارة الخارجية، أن هذا النداء، الذى تم إطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقى الأمم المتحدة للسكان والطفولة، حظى على دعم غير مسبوق من 136 دولة.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء على خلفية الأهمية التى توليها مصر للقضاء على ظاهرة ختان الإناث واستكمالاً للجهود الوطنية ذات الصلة والتى توجت مؤخراً بتصديق رئيس الجمهورية على قانون لتشديد العقوبات ذات الصلة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقه ليشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة.

وأوضح السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء العالمى قد اتفقت جميعا على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعى بعواقبها وأضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات.

وأضاف أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أى أساس دينى أو ثقافى، مشددا على الدور المهم للمجتمع المدنى فى هذا الصدد باعتباره شريكاً هاماً للحكومات يساهم فى رفع مستوى الوعى بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها وكذا رفع الوعى بعواقبها للحد من انتشارها.