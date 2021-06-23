الزراعة: لا إصابات فى حريق مبنى الزراعات المحمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن حريقا شب ببعض المخلفات فى ساحة تابعة لمبنى الزراعات المحمية التابع لوزارة الزراعة بجوار نادى الصيد بالدقى، مشيرا إلى عدم وجود إصابات.





وقال القرش، مساء اليوم الأربعاء، إن الحريق بعيد تماما عن مبنى وزارة الزراعة، مؤكدًا أن قوات الحماية المدنية سارعت بالتواجد بمكان الحريق وتقوم بعمليات الإطفاء.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى سارع بالتواجد فى مكان الحريق لمتابعة على الأمر، والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه والخسائر التى تسبب بها، لافتا إلى تواجد عدد من قيادات الوزارة أيضا بمكان الحريق.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا باندلاع حريق بجوار وزارة الزراعة فى الدقى، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتبين من الفحص نشوب حريق داخل مقر الزراعات المحمية التابعة لوزارة الزراعة، والتى تقع خلف مبنى الهيئات والشركات وبنك التنمية الزراعى.